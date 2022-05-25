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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" لتأدية طقوسٍ استفزازية

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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" لتأدية طقوسٍ استفزازية

25 مايو 2022 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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