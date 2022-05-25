القانوع: عدوان الاحتلال المستمر سيُقابَل بمزيد من الصمود والمواجهة الشاملة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، أنّ العدوان المستمر للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه لن يُقابَل إلا بمزيد من الصمود والإصرار على المواجهة الشاملة بكلّ الأدوات لإفشال مُخطّطاته، ووقف التغوّل على "شعبنا".

وقال القانوع في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين"، اليوم الأربعاء: إنّ "المواجهات التي دارت في نابلس وقبلها في جنين، وتصدّي شعبنا لعدوان الاحتلال المتواصل في مختلف مناطق الضفة الغربية يُبرهن على بسالتهم وقدرتهم على الاستمرار في ثورتهم المتصاعدة ضد المحتل الصهيوني".

وأضاف: أنّ "شعبنا الفلسطيني سيظلُّ في كلّ مدن الضفة ومخيّماتها في حالة اشتباكٍ دائمٍ مع الاحتلال الصهيوني، وتصدٍّ مستمرٍّ لاقتحامات مستوطنيه، ولن تنكسر له إرادة".

وتوجّه القانوع بالتحية للثائرين والمقاومين في مدينة نابلس الذين تصدّوا لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه أثناء اقتحامهم المدينة، وأوقعوا بينهم الإصابات وأفشلوا أهدافهم.

المصدر / فلسطين أون لاين