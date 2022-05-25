أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن موعد بدء عملية صرف دفعة شهر مايو 2022، من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعفّفة في قطاع غزة.

وأوضحت في بيان مقتضب، أنه سيتم بدء الصرف يوم غدٍ الخميس، لحوالي 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعفّفة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكلّ عائلة، وبقيمة صرف 310 شيكل.

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من جانبه، أكد رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي، على أنّ اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر مايو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءًا من يوم غدٍ الخميس الموافق 26 مايو.

وأوضح السفير العمادي أنّ المساعدات النقدية ستُقدّم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعفّفة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكلّ عائلة، مُبيّنًا سعادته بأنّ عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حدّدتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عن معايير صرف الدفعة الـ 36 من المنحة القطرية للأسر المتعفّفة في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت، في تصريح نشرته وكالة "الرأي": إنه "سيتم صرف المنحة لمن استلم أقل من 27 مرة، ومن استلم 27 مرة ولديه عدد أبناء عُزب 6 فما فوق".

وأفادت: "بإيقاف صرف المنحة للمسافرين لحين عودتهم"، مشيرة إلى أنه تم تثبيت سعر صرف الدولار للمنحة القطرية بقيمة 310 شيقلًا مع زيادة أعداد المستفيدين لنحو 103482 أسرة متعفّفة.

وأشارت الكحلوت، إلى أنه لم يتم إضافة أسماء جديدة بهذه الدفعة، موضحةً أنّ زيادة أعداد المستفيدين هذه المرة يعود لحلّ إشكالياتٍ واجهت المستفيدين بالدفعات السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين