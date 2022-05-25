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مطلوب سكرتيرة للعمل بمكتب هندسي في غزة

25 مايو 2022 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  مكتب Glare الهندسي  يعلن فيه عن حاجته لوظيفة سكرتيرة للعمل في المكتب بدوام كامل :

شروط الوظيفة:

1- تحمل مؤهل دبلوم هندسة ديكور او دبلوم هندسة معمارية .

2- مهارات عالية في استخدام الحاسوب وأجهزة الاتصال.

3- خبرة لاتقل عن سنة كاملة فى مجال أعمال السكرتارية.

4- مهارات عالية في الاتصال والتواصل مع فريق العمل والمؤسسات الأخرى.

5- أن تكون من سكان مدينة غزة.

6- ألا تكون موظفة لدى اى جهة حكومية أو غير حكومية.

7- أن لا يتجاوز عمر المتقدمة 25 عام.

الوصف الوظيفي:

1- تنظيم المواعيد الخاصة بالاجتماعات والمقابلات.

2- تنظيم وأرشفة الملفات والمستندات والسجلات الإدارية.

3- استقبال وإجراء المكالمات التليفونية ورسائل البريد الإلكتروني.

4- استقبال الضيوف وتنظيم جدول الاجتماعات.

5- تحضير قاعات الاجتماعات.

6- تحضير محضر الاجتماعات.

7- تحضير تقارير المصروفات والواردات.

8- كتابة وتحرير وطباعة النصوص الإدارية.

9- كتابة وتسليم التقارير الدورية.

10- تنظيم العمل داخل الشركة وبين الإدارات وبعضها.

11- تنفيذ أي مهام أخرى قد يتم إسنادها من قبل الإدارة.

طريقة التسجيل: 

- للراغبات بالتقدم للوظيفة وتنطبق عليها الشروط التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/QkzhkWHUQyoL8fQo7

- مكان العمل : مكتب Glare الهندسي - غزة - مجمع الرؤيا مقابل جامعة الأزهر

- آخر موعد لقبول طلبات التوظيف يوم الخميس الموافق 26/5/2022 فى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

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