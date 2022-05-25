مطلوب سكرتيرة للعمل بمكتب هندسي في غزة

إعلان توظيف صادر عن مكتب Glare الهندسي يعلن فيه عن حاجته لوظيفة سكرتيرة للعمل في المكتب بدوام كامل :
شروط الوظيفة:
1- تحمل مؤهل دبلوم هندسة ديكور او دبلوم هندسة معمارية .
2- مهارات عالية في استخدام الحاسوب وأجهزة الاتصال.
3- خبرة لاتقل عن سنة كاملة فى مجال أعمال السكرتارية.
4- مهارات عالية في الاتصال والتواصل مع فريق العمل والمؤسسات الأخرى.
5- أن تكون من سكان مدينة غزة.
6- ألا تكون موظفة لدى اى جهة حكومية أو غير حكومية.
7- أن لا يتجاوز عمر المتقدمة 25 عام.
الوصف الوظيفي:
1- تنظيم المواعيد الخاصة بالاجتماعات والمقابلات.
2- تنظيم وأرشفة الملفات والمستندات والسجلات الإدارية.
3- استقبال وإجراء المكالمات التليفونية ورسائل البريد الإلكتروني.
4- استقبال الضيوف وتنظيم جدول الاجتماعات.
5- تحضير قاعات الاجتماعات.
6- تحضير محضر الاجتماعات.
7- تحضير تقارير المصروفات والواردات.
8- كتابة وتحرير وطباعة النصوص الإدارية.
9- كتابة وتسليم التقارير الدورية.
10- تنظيم العمل داخل الشركة وبين الإدارات وبعضها.
11- تنفيذ أي مهام أخرى قد يتم إسنادها من قبل الإدارة.
طريقة التسجيل:
- للراغبات بالتقدم للوظيفة وتنطبق عليها الشروط التسجيل من خلال الرابط التالي :
https://forms.gle/QkzhkWHUQyoL8fQo7
- مكان العمل : مكتب Glare الهندسي - غزة - مجمع الرؤيا مقابل جامعة الأزهر
- آخر موعد لقبول طلبات التوظيف يوم الخميس الموافق 26/5/2022 فى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.