"كتيبة نابلس" تعلن انطلاقها بعملية إطلاق نار على قوات الاحتلال والمستوطنين

أعلنت سرايا القدس – كتيبة نابلس عن انطلاقتها بعملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين خلال اقتحامهم قبر يوسف في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتيبة نابلس في بيان عسكري لها الأربعاء، "وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، باسم الله وعلى بركة الله، تعلن سرايا القدس- كتيبة نابلس عن انطلاقتها المباركة بعمل جهادي مبارك".

وأوضحت أن "تمكن 4 من مجاهدي سرايا القدس - كتيبة نابلس مساء الثلاثاء 24-5-2022م، من نصب كمين محكم لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف".

وتابعت "حيث تحصن اثنان من مجاهدينا على أسطح إحدى البنايات في دخلة شارع عمان بعدما أحدثوا فتحات في أسوار السطح، بالإضافة إلى تمركز مجاهدين آخرين بين الأشجار في الجهة المقابلة منذ الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء، حيث انتظروا الوقت المناسب الذي شعر فيه الجنود بالاطمئنان وأمطروهم بزخات الرصاص من مسافة قريبة جداً، وأوقعوا فيهم الإصابات المحققة قبل أن ينسحب مقاتلونا من المكان بسلام".

وتعهدت كتيبة نابلس، أن "نصون دماء الشهداء الأبطال، وأن نستمر على درب الجهاد والمقاومة، وإن سرايانا المظفرة ستبقى تقف لهذا الاحتلال بالمرصاد".

المصدر / فلسطين أون لاين