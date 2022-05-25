استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

أعلنت وزارة الصحة، فجر الأربعاء، عن استشهاد الفتى غيث رفيق يامين (16 عاما) متأثراً بجراحٍ أصيب بها في مواجهات قبر النبي يوسف، حيث جرى نقله لمستشفى رفيديا الحكومي وأُعلن عن استشهاده لاحقا.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف لأداء "طقوس تلمودية".

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 75 مواطناً بجراحٍ متفاوتة في المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال قرب قبر النبي يوسف بمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

ودارت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الذين أغلقوا شارع عمان بالإطارات المطاطية المشتعلة والصخور لعرقلة دوريات الاحتلال.