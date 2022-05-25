فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

قاسم: ثورة الضفة لن تتوقف إلا بدحر الاحتلال وقلع مستوطنيه

إصابات بمواجهات عنيفة باقتحام الاحتلال قبر يوسف بنابلس

حماس: لا علاقة لنا بالكيانات والأفراد التي فرضت أمريكا عقوبات عليها

الهلال الأحمر: 41 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

إصابة حرجة لرضيع جرّاء مهاجمة مستوطنين مركبات شمال نابلس

ماذا كشفت دائرة الجرائم الإلكترونية بغزة؟

فصائل المقاومة تحذر: لا تراجع عن معادلة غزة القدس ووحدة الشعب والوطن

إصابات بمواجهات مع الاحتلال والتصدي لمستوطنيه بمناطق متفرقة في الضفة

البرغوثي: الاحتلال يعيش حالة من التردد في تسيير "مسيرة الأعلام" بالقدس

إعلان فيسبوك داخلي

قاسم: ثورة الضفة لن تتوقف إلا بدحر الاحتلال وقلع مستوطنيه

25 مايو 2022 . الساعة 02:30 بتوقيت القدس
...
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم أن "الثورة الممتدة على طول مدن الضفة الغربية ومخيماتها لن تتوقف إلا بدحر الاحتلال وقلع مستوطنيه".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، فجر الأربعاء أن "نابلس جبل النار ومعقل الثوار تقاتل بكل ما تملك جيش الاحتلال ومستوطنيه، وتتصدى لعدوانهم المتكرر".

وقدم قاسم التحية لـ "السواعد الرامية وتلك القابضة على الزناد في نابلس البطولة وكل مدن الضفة".

واندلعت مساء الثلاثاء مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.

وأكدت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا دوريات الاحتلال بالرصاص وقنابل المولوتوف.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#حماس #نابلس #قاسم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة