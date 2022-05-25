قاسم: ثورة الضفة لن تتوقف إلا بدحر الاحتلال وقلع مستوطنيه

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم أن "الثورة الممتدة على طول مدن الضفة الغربية ومخيماتها لن تتوقف إلا بدحر الاحتلال وقلع مستوطنيه".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، فجر الأربعاء أن "نابلس جبل النار ومعقل الثوار تقاتل بكل ما تملك جيش الاحتلال ومستوطنيه، وتتصدى لعدوانهم المتكرر".

وقدم قاسم التحية لـ "السواعد الرامية وتلك القابضة على الزناد في نابلس البطولة وكل مدن الضفة".

واندلعت مساء الثلاثاء مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.

وأكدت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا دوريات الاحتلال بالرصاص وقنابل المولوتوف.



المصدر / فلسطين أون لاين