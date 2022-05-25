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إصابات بمواجهات عنيفة باقتحام الاحتلال قبر يوسف بنابلس

25 مايو 2022 . الساعة 02:09 بتوقيت القدس
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اندلعت مساء الثلاثاء مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس بنحو 30 آلية ترافقها جرافة عسكرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

ودارت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الذين أغلقوا شارع عمان بالإطارات المطاطية المشتعلة والصخور لعرقلة دوريات الاحتلال.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في المدينة بإصابة 75 مواطناً خلال المواجهات بينهم إصابتان وصفت جراحهما بالخطيرة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم إسعاف الهلال الأحمر بقنابل غاز بشكل مباشر أثناء نقل حالة ولادة مما أدى إلى اختناق الطاقم والمريضة نقلت إلى المشفى برفيديا.

وأكدت المصادر أن مقاومين استهدفوا دوريات الاحتلال بالرصاص وقنابل المولوتوف.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #اقتحامات #مقاومو نابلس

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