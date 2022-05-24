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محدث الهلال الأحمر: 41 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

24 مايو 2022 . الساعة 23:45 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطينين قبر يوسف لأداء "طقوس تلمودية".

وأكدت مصادر محلية، أن دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بالقرب من مفرق الغاوي شرقي نابلس، وسط اندلاع مواجهات، وإطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن 41 إصابة بمواجهات بمحيط قبر يوسف شرق نابلس.

في ذات السياق، أفاد إعلام إسرائيلي بأنّ 5 مستوطنين أصيبوا بجروح بعد استهداف سياراتهم بالحجارة قرب مفرق حوارة جنوب نابلس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #قبر يوسف

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