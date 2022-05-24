الهلال الأحمر: 41 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطينين قبر يوسف لأداء "طقوس تلمودية".

وأكدت مصادر محلية، أن دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بالقرب من مفرق الغاوي شرقي نابلس، وسط اندلاع مواجهات، وإطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن 41 إصابة بمواجهات بمحيط قبر يوسف شرق نابلس.

في ذات السياق، أفاد إعلام إسرائيلي بأنّ 5 مستوطنين أصيبوا بجروح بعد استهداف سياراتهم بالحجارة قرب مفرق حوارة جنوب نابلس.

شاهد| اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال المتوغل في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس. pic.twitter.com/qOzhBYsZcS — فلسطين أون لاين (@pl24online) May 24, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين