اتفاق نهائي على استمرار الدوري الفلسطيني في غزة

اتفق مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي أندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة، على استمرار الدوري العام دون توقف.

ودعا مجلس إدارة الاتحاد برئاسة إبراهيم أبو سليم، نائب الرئيس، رؤساء أو ممثلي أندية الدرجة الممتازة للقاء بهم في مقر الاتحاد بغزة، من أجل طرح ملف الدوري.

وكان الاتحاد استمع إلى ممثلي الأندية بهذا الخصوص، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ القرار باستمرار الدوري دون توقف.

وكانت الأيام الأخيرة شهدت مطالبات من بعض الأندية بضرورة تأجيل مسابقة الدوري العام الممتاز إلى حين عودة منتخب الشواطئ المشارك في بطولة غرب اسيا الثانية والتي انتهت بالأمس بالمملكة العربية السعودية، وحل فيها منتخب فلسطين في المركز الرابع.

وفي المقابل طالب الفريق الاخر من الأندية بضرورة انتظام المسابقة دون توقف والانتصار للقوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بعدد اللاعبين المستدعين للمنتخبات الوطنية.

ويتبقى على انتهاء الموسم الكروي في قطاع غزة 5 جولات، لكن الموسم الحالي هو الأصعب من سنوات، في ظل احتدام المنافسة سواء ما يتعلق الأمر بالقمة والصدارة وصراع اللقب، او ما يتعلق بالقاع وصراع الهبوط.

وأصدرت العديد من الأندية بيانات منفصلة، بهذا الخصوص، فقد أعرب مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية عن استغرابه الشديد من دعوة اتحاد كرة القدم لاجتماع للأندية لمناقشة لوائح وقوانين واضحة لا لبس فيها وافقت عليها جميع الاندية قبل انطلاق الموسم.

وأكد أن مثل هذه الإجتماعات ستكون مدعاة للفرقة والاختلاف والتناوش بين الاندية وزيادة شحن الجماهير بشكل سلبي.

من جهته، طالب خدمات الشاطئ الاتحاد بتطبيق اللوائح والقوانين، معتبرين أن قرار التأجيل غير قانوني، وداعين إلى تثبيت جدول المباريات المرسل للاندية بتاريخ 10/5/2022.

المصدر / فلسطين أون لاين