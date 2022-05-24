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مستشار قانوني يكشف: هذا ما فعلته سلطة رام الله في قضية شيرين أبو عاقلة دولياً

24 مايو 2022 . الساعة 20:15 بتوقيت القدس
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الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة

كشف المستشار القانوني أسامة سعد، عن تفاصيل الخطوة القانونية التي اتخذتها وزارة الخارجية في رام الله، بحق قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وفي التفاصيل التي نقلها "فلسطين أون لاين" عن المستشار سعد، فقد أوضح أن الوزارة فضلت إتخاذ خطوة أقل أهمية في قضية الشـهــيدة شرين ابو عاقلة "بأن قدمت تقريراً حول الواقعة للمدعي العام للمحكمة".

وقال: "هذا الإجراء يمكن لأي مؤسسة غير حكومية أن تقوم به، وكان ينبغي على وزارة الخارجية أن تحيل القضية للمحكمة كإجراء قانوني".

وأضاف: "أعطى ميثاق روما الحق لفلسطين باتخاذه كطرف سام متعاقد على الإتفاقية المنشئة للمحكمة".

وتساءل: "لماذا قامت السلطة بتخفيض سقفها في هذه القصية؟".

 

المصدر / فلسطين اون لاين
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#رام الله #الاحتلال الإسرائيلي #شيرين أبو عاقلة

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