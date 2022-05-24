هيئة تكشف تفاصيل الاعتداء على الأسير عرمان

وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح على الأسير محمد عرمان من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في أثناء اعتقاله قبل أسبوع.

وأفادت الهيئة في بيان، اليوم، بأن الأسير محمد عرمان من عين يبرود برام الله، تعرض للضرب المبرح في أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الثلاثاء قبل الماضي بتاريخ 17/5/2022، وذلك خلال مداهمة الشقة التي كان يقيم فيها مع زملائه الطلبة في جامعة بيرزيت.

ونقلا عن محامية الهيئة جاكلين فرارجة في أثناء زيارتها له، فقد تم جر عرمان على الأرض، وقام الجنود بضربه بواسطة الأيدي والأرجل على صدره وهو مقيد اليدين، ومعصوب العينين، واقتيد بشكل وحشي مشيًا على الأقدام مسافة 3 كيلومترات إلى معسكر للجيش في "بيت إيل".

وقالت فرارجة إن عرمان مكث في المعسكر حتى الساعة الثامنة صباحا، ثم أحضر إلى "عصيون" وتم استجوابه من الشرطة في "عوفر"، وتم تمديد توقيفه لمدة ثمانية أيام.

الجدير ذكره أن عرمان اعتقلته قوات الاحتلال، حيث أمضى سبعة أشهر في السجن.

المصدر / فلسطين اون لاين