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بالصور تشييع جثمان الشيخ القطان في العاصمة الكويتية

24 مايو 2022 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
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شيعت جموع غفيرة من أهالي الكويت، اليوم الثلاثاء، جثمان الداعية أحمد القطان، إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات، شمال شرق العاصمة الكويتية.

وأعلن في دولة الكويت، أمس الإثنين، عن وفاة الداعية القطان (76 عاما)، أحد أبرز الدعاة في العالمين العربي والإسلامي، وأشهر خطباء المنابر المدافعين عن المسجد الأقصى، إذ أسس منبرا أسماه "منبر الدفاع عن المسجد الأقصى"، وأعلن عنه عام 1979.

وولد "القطان" عام 1946، ونشأ في مدينة الكويت، ودرس التربية الإسلامية، حتى تخرج في معهد المعلمين عام 1969.

واختلط "القطان" في بداية حياته بالشيوعيين في الكويت، ثم تعرف على الحركة الإسلامية؛ فصار من كبار خطباء الصحوة الإسلامية.

 

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المصدر / فلسطين اون لاين
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#الكويت #أحمد القطان

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