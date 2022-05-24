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الأسرى الإداريون يرفضون الوقوف على "طابور العدد"

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الأسرى الإداريون يرفضون الوقوف على "طابور العدد"

24 مايو 2022 . الساعة 17:17 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أكدت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن الأسرى الإداريين في جميع السجون أعلنوا عن اتخاذهم قراراً بعدم الوقوف على طابور العدد اليوم.

وبينت اللجنة في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه أن قرار الأسرى الإداريين عدم الوقوف على العدد يأتي ضمن سلسلة خطوات وفق برنامج تصعيد نضالي، داعية أبناء شعبنا وقواه وفصائله الحية ومؤسساتنا الوطنية لتصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة للأسرى الإداريين.

وأشارت اللجنة إلى أن الخطوة التصعيدية الجديدة من قبل الأسرى الإداريين تأتي بعد مرور 5 أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم وكإنذار أخير قبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ144 على التوالي؛ رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #سجون الاحتلال #اعتقال اداري #نفخة

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