فصائل المقاومة تحذر: لا تراجع عن معادلة غزة القدس ووحدة الشعب والوطن

عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، بحثت خلاله أبرز القضايا الوطنية والمستجدات على الساحة الفلسطينية، مؤكدة على أن "ما رسخته المقاومة خلال المعركة من معادلات أبرزها معادلة غزة القدس ووحدة الشعب والوطن في مواجهة الاحتلال لا يمكن التراجع عنها".

وعقب الاجتماع، أكدت الفصائل في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين"، أن "سماح حكومة الاحتلال للجماعات الصهيونية المتطرفة بممارسة طقوس وخزعبلات تلمودية داخل المسجد الأقصى تصعيد خطير يمثل عدواناً على مبادئنا وقيمنا واستفزازاً لمشاعر شعبنا وأمتنا".

وقالت: "نحيي جماهير شعبنا الصامد في جميع مناطق تواجده ونخص بالذكر المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى الذين يقفون سداً منيعاً أمام مؤامرات الاحتلال ومخططاته الخبيثة".

وحذرت الاحتلال الإسرائيلي من الدعوات التي تطلقها بعض المجموعات الصهيونية المتطرفة لهدم قبة الصخرة وبناء الهيكل المزعوم، مؤكدة أنه سيفجر بركان غضب فلسطيني وعربي وإسلامي يزلزل أركان الكيان. وفق قولها.

وأكدت أن "سيف القدس ما زال مشهراً ولن يغمد إلا برحيل الاحتلال، وما رسخته المقاومة خلال المعركة من معادلات أبرزها معادلة غزة القدس ووحدة الشعب والوطن في مواجهة الاحتلال لا يمكن التراجع عنها".

وفي سياق متصل، حمّلت الفصائل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هدم أجزاء من الدرج التاريخي للمسجد الإبراهيمي في الخليل "الذي يعتبر فعلاً إجرامياً تهويدياً واعتداءً صارخاً على مقدساتنا وأرضنا الفلسطينية".

وقالت: "ندعو شعبنا لتكثيف الزحف والنفير العام دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وضرورة التعبئة العامة وشد الرحال لإفشال هذه المؤامرات الخبيثة".

وطالبت الأمة جمعاء بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن القدس والأقصى ونصرة شعبنا الفلسطيني وقضيّته العادلة حتى زوال الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

وختمت بيانها بالقول: "نؤكد أن الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة البطل/ همام فتحي حازم الذي اعتقلته قوات الاحتلال صباح اليوم، وعن حياة الأسير البطل/ خليل عواودة والأسير البطل/ رائد ريان المضربان عن الطعام، ونؤكد أن قضية الأسرى ثابت أصيل من ثوابت شعبنا ومقاومتنا، وتؤكد فصائل المقاومة أنها في حالة انعقاد دائم تتابع تطورات الأحداث في القدس لاتخاذ ما يلزم للرد على جرائم الاحتلال".

المصدر / فلسطين اون لاين