منتدى الإعلاميين: جريمة اغتيال أبو عاقلة تستدعي محاسبة الاحتلال

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إن توالي التحقيقات المؤكدة مسؤولية الاحتلال عن جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة صباح يوم الأربعاء 11 مايو خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية، يستدعي محاسبة الاحتلال.

وأكد المنتدى في بيان له، أن وضوح ملابسات جريمة اغتيال أيقونة الصحافة أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال، يأتي منسجماً مع سجل الأخيرة الحافل بجرائم استهداف الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد مطالبته للاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود والاتحاد العام للصحفيين العرب بضرورة متابعة جريمة اغتيال أبو عاقلة، وما سبقها من جرائم اغتيال للصحفيين الفلسطينيين بشكل مقصود ومتعمد، وعدم السماح بإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب لئلا نصدم بضحية جديدة مستقبلاً.

المصدر / فلسطين أون لاين