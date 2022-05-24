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"حماس" تشيد بالموقف الجزائري الأصيل في مواجهة التطبيع

24 مايو 2022 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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أشاد عضو قيادة إقليم حركة "حماس" في الخارج د. سامي أبو زهري، بالموقف الجزائري الأصيل في مواجهة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعبّر أبو زهري خلال تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين"، اليوم الثلاثاء، عن تقديره الكبير للقرار الجزائري منع مشاركة المؤسسات الجامعية والأكاديمية من المشاركة في أي منتديات ذات خلفية تطبيعية.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس الموقف الجزائري الأصيل تجاه القضية الفلسطينية، وحجم الدور المتقدم الذي تلعبه الجزائر في مواجهة حمّى التطبيع، وقطع الطريق أمام محاولات الانتشار الإسرائيلي في المنطقة.

يُذكر أن (6) دول عربية تقيم علاقات تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي وهي:" مصر والأردن يليهما الإمارات والبحرين والسودان، ومن ثم المغرب".

وقوبلت اتفاقيات التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته فصائل المقاومة، "خيانة وطعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجزائر #التطبيع #أبو زهري

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