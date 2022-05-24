"حماس" تدين هدم الاحتلال مسجدًا في قلقيلية

أدان المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم الثلاثاء، "جريمة" هدم الاحتلال الإسرائيلي مسجدًا في مدينة قلقيلية.

وقال برهوم، في تصريحٍ صحفي: "إننا ندين بشدة، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد الصمود في تجمع "عرب الرماضين" بقلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف: "أنّ الهدم "يأتي ضمن استمرار سياسة حكومة الاحتلال العدوانية على مقدسات شعبنا، وامتدادًا لما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك من جرائم وانتهاكات".

وتابع: "إنّ هذا السلوك العدواني الذي تقره وترعاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يستدعي تكثيف وتعظيم الفعل الشعبي والمقاوم في الضفة الغربية كنهج مستمر ومتصاعد للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والتصدي بكل قوة لكل جرائم الاحتلال والمستوطنين الصهاينة".

المصدر / فلسطين أون لاين