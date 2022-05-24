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عمرها 82 عاماً.. أمريكية تنال الشهادة الجامعية

24 مايو 2022 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

حققت امرأة أمريكية تبلغ من العمر 82 عاما حلمها ونالت الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال بولاية ميرلاند الأمريكية.

وحققت ماي بيل (Mae Beale) حلمها بالسير على المسرح لقبول شهادة التخرج من جامعة ميريلاند، بعد أن قررت العودة للدراسة في أواخر السبعينيات من عمرها، حسبما أفاد موقع "wjla" الأمريكي التابع لشبكة "إيه بي سي" نيوز.

وحظيت بيل بمسيرة مهنية طويلة كممرضة، لكنها قررت العودة إلى الجامعة لدراسة إدارة الأعمال، كوسيلة لمساعدتها في تنمية أعمالها الخاصة بمجال تنظيم الفعاليات.

وعن السبب الذي دفعها للعمل في مجال تنظيم الفعاليات بعد المسيرة الطويلة بالتمريض، قالت ماي: إنها "حظيت بالكثير من الدعم والثناء على جهودها في تنظيم الفعاليات، أثناء عملها في مراكز وزارة الصحة والخدمات الإنسانية للرعاية الطبية".

وأضافت: "اعتقد المشرفون أن لدي شيئا مميزا.. عندما كنت أعمل في مراكز خدمات الصحة قمت بتنظيم بعض الأحداث الكبيرة وقد أعجب الجميع بها، لذلك بدأت في تنسيق مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم".

يُذكر أن بيل نالت الشهادة الجامعية يوم الأربعاء الماضي بعد يوم من احتفالها بعيد ميلادها الـ82.

المصدر / وكالات
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