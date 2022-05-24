النائب أبو راس يطَلّع على عمل جهاز الأمن والحماية

استقبل النائب مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، اليوم الثلاثاء، وفداً من جهاز الأمن والحماية للاطلاع على مجريات عملهم، وضم الوفد الزائر المقدم محمد أبو ناصر، والمقدم صالح عبد اللطيف، والنقيب محمد عبد الكريم نوفل.

وثمن النائب أبو راس، الجهود المبذولة من جهاز الأمن والحماية في حمايتها للمؤسسات وتأمين المقرات الدولية والشخصيات الاعتبارية والوفود الأجنبية وحفظها للأمن والتي أدت مهمتها على أكمل وجه طوال الفترة الماضية.

وشدد على ضرورة متابعة بعض القضايا التي تخص الشكاوى الواردة من افراد الحماية بشكل فوري ومتابعتها مع جهات الاختصاص، موجهاً شكره لقيادة وضباط وأفراد الجهاز لما قدموه من مهام وخدمات للمواطنين.

وأكد المقدم أبو ناصر أن هذه اللقاءات تأتي من باب الاطمئنان على الشخصيات الاعتبارية في المجتمع والتعرف عن قرب حول أداء عمل أفراد الجهاز خلال الفترة الماضية، موضحاً أن هناك متابعة للشكاوى الواردة لضبط الحالة الأمنية ويوجد العديد من المحاسبات القانونية التي يقوم بها الجهاز.

المصدر / فلسطين أون لاين