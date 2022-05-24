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الاحتلال يسجن مقدسياً 8 سنوات

24 مايو 2022 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي (أرشيف)

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، (حكماً) بالسجن 8 سنوات على الشاب الفلسطيني محمد حاتم أبو الهوى، من القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن محكمة الاحتلال في مدينة القدس، أصدرت حكماً بالسجن الفعلي 8 سنوات وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل بحق أبو الهوى (20عاماً).

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت "أبو الهوى" من منزل عائلته في بلدة الطور جنوب شرق القدس المحتلة في 14 شباط/ فبراير 2020، وتنقل بين عدة معتقلات ويقبع حاليا في معتقل "ريمون" الصحراوي.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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