إطلاق "وقفية الشيخ أحمد القطان" لدعم المسجد الأقصى

أعلنت جمعية خيرية كويتية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق "وقفية الشيخ أحمد القطان لعموم الخير ودعم المسجد الأقصى".

وقالت جمعية "نماء الخيرية"، إن "الوقفية تأتي وفاء لمن نذر حياته للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك"

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية، سعد العتيبي، في تصريح صحفي أنه "سيُصرف ريع الوقفية على رعاية المسجد الأقصى، ودعم قضيته والمساهمة في صيانته، وترميمه، والتعريف بقضيته بجميع الوسائل، ودعم عموم أوجه الخير بالمسجد".

وأمس الإثنين، أُعلن عن وفاة الداعية أحمد القطان (76 عاما) أحد أبرز الدعاة في العالمين العربي والإسلامي، وأشهر خطباء المنابر المدافعين عن "الأقصى"، حيث أسس منبراً لذلك، وأعلن عنه عام 1979، أسماه "منبر الدفاع عن المسجد الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين