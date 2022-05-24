فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إطلاق "وقفية الشيخ أحمد القطان" لدعم المسجد الأقصى

نواب الوسطى يشاركون في يوم دراسي علمي

"الإداريون" يقاطعون (محاكم) الاحتلال لليوم الـ 144

جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين ويحاصر منزلًا لعائلة الطوباسي

أبو محسن: الحفل الختامي لمهرجان العودة الدولي مطلع يونيو

استبعاد كينيا وزيمبابوي من تصفيات كأس الأمم الإفريقية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" اليوم

الاحتلال يزعم اعتقال خلية لـ"حماس" بالقدس خطّطت لاغتيال المتطرف "بن غفير"

المعتقلان "عواودة" و"ريان" يواصلان إضرابهما عن الطعام

مطلوب محاسب للعمل بشركة للأجهزة الطبية والمخبرية

إعلان فيسبوك داخلي

إطلاق "وقفية الشيخ أحمد القطان" لدعم المسجد الأقصى

24 مايو 2022 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
...
الشيخ الراحل أحمد القطان

أعلنت جمعية خيرية كويتية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق "وقفية الشيخ أحمد القطان لعموم الخير ودعم المسجد الأقصى".

وقالت جمعية "نماء الخيرية"، إن "الوقفية تأتي وفاء لمن نذر حياته للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك"

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية، سعد العتيبي، في تصريح صحفي أنه "سيُصرف ريع الوقفية على رعاية المسجد الأقصى، ودعم قضيته والمساهمة في صيانته، وترميمه، والتعريف بقضيته بجميع الوسائل، ودعم عموم أوجه الخير بالمسجد".

وأمس الإثنين، أُعلن عن وفاة الداعية أحمد القطان (76 عاما) أحد أبرز الدعاة في العالمين العربي والإسلامي، وأشهر خطباء المنابر المدافعين عن "الأقصى"، حيث أسس منبراً لذلك، وأعلن عنه عام 1979، أسماه "منبر الدفاع عن المسجد الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#الأقصى #المسجد الأقصى #وقفية #أحمد القطان #القطان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة