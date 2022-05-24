المعتقلان "عواودة" و"ريان" يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس، الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري.

ودخل الأسير خليل عواودة يومه الـ83 في الإضراب، فيما دخل الأسير رائد ريان اليوم الـ48 في إضرابه.

وكانت محكمة الاحتلال قررت أمس نقل الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة إلى مشفى "أساف هروفيه" فورًا لخطورة وضعه الصحي.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تدهور الوضع الصحي للمعتقلين عواودة وريان، مشيرة إلى أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة يتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

كما يعاني المعتقل ريان من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

المصدر / فلسطين أون لاين