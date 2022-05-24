جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين ويحاصر منزلًا لعائلة الطوباسي

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وهو ما تسبّب باندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين.

وأوضحت المصادر أنّ قوات جيش الاحتلال حاصرت منزلًا، بحي الهدف، يعود لعائلة الطوباسي، وطلب ممّن بداخله تسليم أنفسهم.

وأفادت المصادر بأنّ جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي والمعدني، والغاز المسيل للدموع خلال الاقتحام، فيما أُطلقت قنابل الأنيرجا تجاه المنزل المحاصر.

وكذلك أفادت المصادر باعتقال قوات الاحتلال الشاب محمد الطوباسي، عم "المطلوب" إياد الطوباسي، وذلك خلال اقتحامها لحيّ الهدف بجنين، ومن ثمّ انسحبت من المكان.

ومنذ مطلع العام الجاري، يُجري جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام لمدينة جنين ومخيمها، وذلك لأهدافٍ كشف عن فحواها تتعلق في اجتثاث المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين