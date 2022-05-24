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الاحتلال يزعم اعتقال خلية لـ"حماس" بالقدس خطّطت لاغتيال "بن غفير"

24 مايو 2022 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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زعم جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك"، اليوم الثلاثاء، أنه اعتقل خلية من نشطاء حركة حماس خطّطت لسلسلة هجمات منها تنفيذ علميات إطلاق نار ضد شخصيات إسرائيلية عامة بينهم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.

ووفق مزاعم "الشاباك" فإنّ الخلية تم كشفها في أوائل أبريل الماضي، وهم من سكان شرقي القدس، وخططوا لسلسلة عمليات إطلاق نار بطرق مختلفة، وإنتاج عبوات ناسفة، وخطف جنود، وتنفيذ هجوم بطائرة صغيرة على القطار الخفيف في القدس.

ووجّه بيان "الشاباك، اتهامًا لمواطنَيْن من القدس، وقال إنهما يقفان وراء هذه الخلية، فيما زعم أيضًا أنه تم ضبط الطائرة الصغيرة التي كانت مُعدّة للهجوم على القطار الخفيف وكاميرا مُخصّصة لتصوير المختطفين وأموال ومعدات تنظيمية لحماس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #خلية #بن غفير

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