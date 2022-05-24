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مطلوب مبرمج - AMTIC للعمل في شركة للتجارة والاستثمار

24 مايو 2022 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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تعلن شركة عادل مصطفى مرتجى للتجارة والاستثمار (AMTIC) عن حاجتها الى مبرمج حسب المواصفات التالية:

الوصف الوظيفي:
يقوم المبرمج بعمل برنامج للشركة خاص بالأرشيف والعمل عليه وتحديثه بشكل مستمر ودائم، مع العلم أن المبرمج دوامه كامل وهو من سيتولى جميع المهام المتعلقة ببرنامج الأرشيف

متطلبات الوظيفة:
 حاصل علي بكالوريوس هندسة حاسوب، برمجة برامج، تكنولوجيا معلومات، علم البيانات، او أي تخصص ذو صلة.
خبرة في مجال برمجة البرامج وإصلاحها وتحديثها
 الإلمام بلغات البرمجة
قدرة عالية على تحليل المشكلات وحلها
العمل تحت الضغط والعمل ضمن فريق
القدرة على العمل من المنزل
آلية التقديم:
فعلى من يجد في نفسه الكفاءة، إرسال السيرة الذاتية + صورة شخصية  الى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

عنوان الشركة: غزة - دوار انصار
آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الثلاثاء الموافق 31/05/2021

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