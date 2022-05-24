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مطلوب "متخصص تسويق إلكتروني" للعمل في شركة للتقنيات

24 مايو 2022 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
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تعريف بالشركة:
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شركة التقنيات الحديثة (MTC) هي إحدى أوائل الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، تأسست عام 1987.


المهام الوظيفية:
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- تحليل منتجات الشركة الرقمية وإعداد خطط تسويقية لها
- إعداد خطط العمل التسويق الرقمي وادارة الحملات الرقمية
- تنسيق وإدارة جميع أنشطة عمليات التسويق الرقمي
- العمل بشكل مباشر مع الفرق التقنية لتعزيز متطلبات تسويق المنتجات رقمياً
- ترجمة أهداف الشركة التسويقية وتحسين المنتجات الحالية وخلق أفكار تسويقية ناجحة
- استخدام خدمات SEO باحتراف
- تكوين استراتيجيات الشركة التسويقية عبر الانترنت
- إدارة الصفحات ووسائل التواصل الإجتماعي التابعة للشركة
- المتابعة الدورية عبر وسائل التواصل مع الزبائن الحاليين والمحتملين
- تحليل النتائج واتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات التسويقية
- الرد والمتابعة مع الزبائن
- تحليل البيانات الرقمية وتقديم التوصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة
- إدارة قسم التغذية الراجعة من العملاء والعمل على تدعيم تجارب المستخدمين وتحويلها إلى مهام للأقسام المتنوعة بالشركة


متطلبات الوظيفة:
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- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في أي تخصص تابع لتكنولوجيا المعلومات أو التسويق
- خبرة في التسويق الرقمي لا تقل عن 3 سنوات
- ان يكون متحدث ويجيد فن الإقناع
- أن يجيد اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة
- أن يكون لديه أفكار إبداعية


نظام العقد:
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- توظيف بعقد سنوي بدوام كامل


شروط التعاقد:
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- التفرغ التام للوظيفة
- أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 35 سنة
- نقبل الطلبات من كلا الجنسين (الذكور والإناث)


الراتب:
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- وفق الشروط المطروحة أعلاه فإن الحد الأدنى المثبت للراتب للمواصفات المطلوبة هو 700 دولار أمريكي شهرياَ ويزيد الراتب حسب الخبرة والكفاءة بعد إجراء المقابلة الأولى
- بالإضافة إلى نسبة على المبيعات يتم الاتفاق عليها لاحقاَ


التقدم للوظيفة:
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- ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني [email protected] معنونة بعنوان ( وظيفة مسوق إلكتروني)
- يفضل إرسال قصص النجاح والأعمال السابقة
- آخر موعد لاستلام الطلبات هو يوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022م الساعة 16:00

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