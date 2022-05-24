مطلوب "متخصص تسويق إلكتروني" للعمل في شركة للتقنيات



تعريف بالشركة:

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شركة التقنيات الحديثة (MTC) هي إحدى أوائل الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، تأسست عام 1987.



المهام الوظيفية:

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- تحليل منتجات الشركة الرقمية وإعداد خطط تسويقية لها

- إعداد خطط العمل التسويق الرقمي وادارة الحملات الرقمية

- تنسيق وإدارة جميع أنشطة عمليات التسويق الرقمي

- العمل بشكل مباشر مع الفرق التقنية لتعزيز متطلبات تسويق المنتجات رقمياً

- ترجمة أهداف الشركة التسويقية وتحسين المنتجات الحالية وخلق أفكار تسويقية ناجحة

- استخدام خدمات SEO باحتراف

- تكوين استراتيجيات الشركة التسويقية عبر الانترنت

- إدارة الصفحات ووسائل التواصل الإجتماعي التابعة للشركة

- المتابعة الدورية عبر وسائل التواصل مع الزبائن الحاليين والمحتملين

- تحليل النتائج واتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات التسويقية

- الرد والمتابعة مع الزبائن

- تحليل البيانات الرقمية وتقديم التوصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة

- إدارة قسم التغذية الراجعة من العملاء والعمل على تدعيم تجارب المستخدمين وتحويلها إلى مهام للأقسام المتنوعة بالشركة



متطلبات الوظيفة:

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- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في أي تخصص تابع لتكنولوجيا المعلومات أو التسويق

- خبرة في التسويق الرقمي لا تقل عن 3 سنوات

- ان يكون متحدث ويجيد فن الإقناع

- أن يجيد اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة

- أن يكون لديه أفكار إبداعية



نظام العقد:

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- توظيف بعقد سنوي بدوام كامل



شروط التعاقد:

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- التفرغ التام للوظيفة

- أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 35 سنة

- نقبل الطلبات من كلا الجنسين (الذكور والإناث)



الراتب:

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- وفق الشروط المطروحة أعلاه فإن الحد الأدنى المثبت للراتب للمواصفات المطلوبة هو 700 دولار أمريكي شهرياَ ويزيد الراتب حسب الخبرة والكفاءة بعد إجراء المقابلة الأولى

- بالإضافة إلى نسبة على المبيعات يتم الاتفاق عليها لاحقاَ



التقدم للوظيفة:

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- ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني [email protected] معنونة بعنوان ( وظيفة مسوق إلكتروني)

- يفضل إرسال قصص النجاح والأعمال السابقة

- آخر موعد لاستلام الطلبات هو يوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022م الساعة 16:00