"مقابر الأرقام": انتقام "إسرائيلي" وانتهاك للقانون الدولي

غزة/ محمد حجازي:

تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا في مراحل متعددة من النضال الفلسطيني، بالإضافة إلى أسرى قتلوا تحت التعذيب ودفنوا في مقابر سرية.

و"مقابر الأرقام" هي مقابر سرية دأب الاحتلال على احتجاز جثامين الشهداء، لا سيما من منفذي العمليات الفدائية إلى حين تسليمهم في صفقات تبادل أو غيرها.

وقد سميت بـ"مقابر الأرقام"، لأن سلطات الاحتلال تضع أمام كل قبر لافتة صغيرة تحمل رقما يرمز للشهيد من دون كتابة اسمه.

وتعتبر مقابر الأرقام مناطق عسكرية مغلقة، إذ يمنع الاحتلال الوصول إليها من دون موافقة مسبقة من "الشاباك".

الشهداء ما بعد 2015

ويقول المحامي والناشط في مجال الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين محمد عليان، "إن سلطات الاحتلال منذ سنة 2015، تحتجز 104 جثمان لشهداء من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".

وأضاف عليان في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يحتجز الشهداء بطريقة غير أخلاقية وغير قانونية، حيث يضع جزء كبير منهم في الثلاجات وجزء أخر في "مقابر الأرقام"، بظروف صعبة، دون معرفة طريقة الاحتجاز لأي جثمان.

وبحسب خبراء فإن سلطات الاحتلال تقوم بهذا الأمر لهدفين أساسيين: الأول يتمثل في تشكيل رادع للفلسطينيين في محاولة لمنعهم من تنفيذ عمليات فدائية، والثاني استخدام الجثامين كورقة مساومة في أي صفقات تبادل مستقبلية مع فصائل المقاومة.

ولفت عليان إلى "أن ظروف الاحتجاز بالثلاجات قاسية، بسبب اهتراها وتركها دون صيانة مستمرة، مضيفًا أن الاحتلال يكدس الجثامين مع بعضها دون مراعاة الأخلاق والقانون".

ودعا السلطة الفلسطينية لتشكيل ضغط على الاحتلال من خلال المحاكم الدولية وتدويل القضية، مشددًا على ضرورة استعادة الجثامين ودفنهم في المقابر الفلسطينية على الطريقة الإسلامية.

واستنكر صمت المؤسسات الدولية والحقوقية فيما يتعلق في هذه القضية، داعيًا لفضح جرائم الاحتلال وتطبيق قرارات القانون الدولي.

وأشار عليان إلى "أن عدد الشهداء ما قبل 2015، بلغ الـ 253 جثماناً، حسب الاحصائيات الإسرائيلية منهم شهداء من العام 1968، مبينًا أنه تم توثيق قاعدة بيانات بأسمائهم وتم تحديد هوياتهم جميعًا".

وتابع عليان "هناك عدد أخر وكبير من الجثامين المحتجزة والغير معلن عنهم محتجز عند الاحتلال، داعيًا للضغط على الاحتلال للكشف عنهم وعن هوياتهم".

قانون المصلحة الإسرائيلية

في ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدرت المحكمة العليا قراراً يقول: "إن احتجاز الجثامين لأغراض المساومة والمفاوضات يتناقض مع القانون الإداري الإسرائيلي لانعدام نص قانوني واضح وصريح بهذا الخصوص".

وتماطل وتأجل المحكمة تطبيق قرارها الصادر بسبب ضغط المؤسسة العسكرية والسياسية، بحجة استخدامها كورقة في مفاوضات تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في صفقات محتملة.

انتهاك للقانون الدولي

وحسب اتفاقية جنيف الرابعة وتحديداً المادة 17 التي تنص على حق عائلات الشهداء معرفة أماكن وجود أبنائها الذين قتلوا في حالات نزاع أو صراع، فيعد احتجاز الجثامين انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ويرى رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المحامي صلاح عبد العاطي أن منهج الاحتلال القائم على احتجاز جثامين الشهداء في "مقابر الأرقام" هو عقاب للأهالي وإمعان في معاناتهم وزيادتها، كذلك انتهاك واضح لكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية، وعدم احترام كرامة الانسان حتى في وفاته.

وأضاف عبد العاطي في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن سلطات الاحتلال صعدت من احتجاز رفاة الشهداء خاصة بعد الانتفاضة الثانية، مشددًا على أنه انتهاكًا صارخًا للقواعد الإنسانية والدينية.

وتابع "هذه المقابر يعتبرها الاحتلال مناطق عسكرية مغلقة يمنع المواطنين والصحفيين من الوصول إليها".

وأشار إلى أن (إسرائيل) هي الكيان الوحيد في العالم التي تخرق دومًا المنظومة والمواثيق الدولية، في احتجازها جثث الموتى.

ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل استعادة جثامين الشهداء وتمكين ذويهم من رؤيتهم ودفنهم حسب الأعراف الدينية لكل منهم.

ووجه دعوة لكل المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام مبادئ الأخلاق للضغط على الاحتلال للإفراج عن الجثامين وفضح جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

جرائم حرب

من جهته قال المحامي في مركز حماية لحقوق الإنسان ياسر الديراوي إن "ما تقوم به سلطات الاحتلال بما يسمى بـ"مقابر الأرقام" منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استمراراها في سياستها العنصرية باحتجاز جثامين الشهداء يرقى إلى مستوى جرائم الحرب".

وأضاف الديراوي لـ"فلسطين"، أن "احتجاز مئات جثامين الشهداء من قبل سلطات الاحتلال مخالف للقانون الدولي، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، والتي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية والأخلاقية ضد أي مواطن كان، وتعتبر جريمة حرب وفقًا لمعاهدة روما".

وتابع: منهج الاحتلال قائم على احتجاز الشهداء سواء في "مقابر الأرقام" أو في "ثلاجات الاحتجاز"، هو عقاب للأهالي وإمعان في معاناتهم وزيادتها، مؤكدًا أنه يعد انتهاك لكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وأشار الديراوي إلى أن الاحتلال يتعمد احتجاز الجثامين ويرفض الإفراج عنهم، رغم كل الضغوط التي تمارس من أجل الإفراج عنهم، داعيًا للضغط على الاحتلال وفضح جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن طريقة الاحتجاز مخالفة للقانون الدولي، مشددًا على أحقية دفنهم في المقابر وفق الديانة الإسلامية.

ودعا السلطة الفلسطينية لتدويل القضية والضغط على حكومة الاحتلال والمطالبة بتسليم الجثامين، لكي يتثنى للأهالي توديعهم ودفنهم.

الكشف عن أربع مقابر

وقد كشفت مصادر إسرائيلية وأجنبية في السنوات الأخيرة معلومات عن أربع مقابر وهي: مقبرة الأرقام المجاورة لجسر "بنات يعقوب" وتقع على الحدود السورية الفلسطينية.

ومقبرة الأرقام الواقعة بين مدينة أريحا وجسر داميه في غور الأردن، وهي محاطة بجدار، فيه بوابة حديدية معلق فوقها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية "مقبرة لضحايا العدو".

مقبرة "ريفيديم" وتقع في غور الأردن، ومقبرة "شحيطة" وتقع في قرية وادي الحمام شمال مدينة طبريا.