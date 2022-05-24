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قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين وتعتقل شقيق منفذ عملية (تل أبيب)

24 مايو 2022 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة جبع جنوب جنين.

وذكرت مصادر إعلامية، أن قوات الاحتلال اقتحمت جبع ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها وداهمت منزل الأسير المحرر مراد ملايشة وفتشته ونصبت القناصة على أسطح المنازل ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات (يعبد، كفيرت، طوره الطرم، نزلة زيد، عرابة، عنزة، وسيلة الظهر) وأعاقت حركة المواطنين.

وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال، مساء أمس، الشاب همام فتحي خازم "27 عامًا" من مخيم جنين، وهو شقيق مُنفذ عملية (تل أبيب) رعد خازم.

وأفادت مصادر محلية، بأنَّ قوة خاصة "إسرائيلية"مستعربين، اعتقلت الشاب خازم في محيط مدينة نابلس، وهو في طريق عودته إلى جنين.

يُذكر أنَّ الاستشهادي رعد خازم نفَّ عملية إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" وسط مدينة تل أبيب المُحتلة، وأدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة نحو 15 آخرين بجراحٍ متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #جنين #اقتحام #جبع

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