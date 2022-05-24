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مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في حورة بالداخل المحتل

24 مايو 2022 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
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جانب من احدى جرائم القتل وقعت عام 2018 (1).jpg

قُتل الفتى ‎إدريس أبو القيعان (16 عاما)، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة حورة بمنطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة.

وكان الفتى قد أصيب، بعد منتصف الليل، بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة، وذلك إثر تعرضه لإطلاق نار خلال شجار اندلع في حي 10 بقرية حورة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن الشجار، وتوجهت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية لفتى مصاب، ونقلته على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، إذ أعلن الطاقم الطبي لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته.

وتواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية بالداخل المحتل، ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 31 قتيلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إطلاق نار #جريمة #الداخل المحتل #حورة

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