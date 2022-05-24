18 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الماضية

تتواصل عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ضد الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات مستوطنيه.

فخلال الـ24 ساعة الماضية، نُفّذ 18 عملًا مقاومًا متنوعًا في عدة نقاط مواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأطلق مقاومون النار تجاه مركبة مستوطن قرب مفترق زعترة العسكري جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية.

وألقى شبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية تجاه قوات الاحتلال في قرية راس كركر شمال غربي رام الله، وفي بلدة الزبابدة جنوب شرقي جنين.

واندلعت مواجهات في جنين، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة في بلدة عانين، ورمانة، والزبابدة، واستهدفوا حاجز الجلمة العسكري بعبوة محلية الصنع.

وتصدى شبان لاعتداءات المستوطنين عقب اقتحامهم بلدة قصرى جنوب نابلس، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة "ألون موريه".

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية سعير، ومنطقة جنبا، وعلى حاجز أبو الريش، والمدخل الجنوبي للمدينة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب جامعة خضوري غرب طولكرم، وفي بلدة جيوس في قلقيلية.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب العامود.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدًا لعمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، والتصدي لاقتحاماته خاصة في جنين ونابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين