حمادة يدعو إلى النفير نحو الأقصى الأحد القادم وتصعيد المواجهات مع الاحتلال

دعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى النفير نحو المسجد الأقصى يوم الأحد القادم، وأداء سنة صلاة الضحى في ساحاته.

وأكد حمادة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن المطلوب هو الاحتشاد والنفير نحو المسجد الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه، وتصعيد المواجهات مع قوات الاحتلال في كل نقاط التماس.

وقال حمادة، إن المعركة بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي في سجال، والمقاومة جاهزة للرد على الاحتلال.

وأضاف أن "معركة سيف القدس أفهمت العدو الصهيوني أن المسجد الأقصى خط أحمر وهذه قاعدة ثابتة لن تتغير، ولا مكان للاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى".

وشدد حمادة على أن شعبنا لن يسمح بالعدوان على المسجد الأقصى وسيتصدى لـ "مسيرة الأعلام"، ولن يسمح للاحتلال بفرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن "شعبنا يستحق تحية إكبار لوقوفه من أجل المسجد الأقصى والقدس".

وبدأ كبار حاخامات الاحتلال، بالحشد لدعوات اقتحام المسجد الأقصى في "يوم القدس" العبري، الذي يوافق الأحد القادم 29 أيار/ مايو الجاري.

وأصدر حاخامات دعوة موحدة لاقتحام المسجد الأقصى، واعتبروه اقتحاما مفصليا، وذلك في خطوة مشابهة لاقتحامات "الفصح العبري"، والتي تزامنت مع بداية شهر رمضان الماضي.

وكانت حركة حماس قد أكدت أن قرار ما يسمَّى "محكمة الصلح" الصهيونية السَّماح للمستوطنين بممارسة طقوسهم التلمودية، خلال اقتحاماتهم المستفزّة لباحات المسجد الأقصى، لعبٌ بالنار، وتجاوزٌ لكلّ الخطوط الحمر، وتصعيدٌ خطيرٌ يتحمّل قادة الاحتلال تداعياته التي ستكون وبالاً عليهم، وعلى حكومتهم وعلى قطعان مستوطنيهم، وسترتدّ عليهم جميعاً بمزيد من المقاومة والتصدّي، حتّى كبح جماح مخططاتهم التهويدية.

وشددت حركة حماس في تصريح على أنَّ كلَّ شبرٍ من المسجد الأقصى المبارك هو حقٌّ خالصٌ للمسلمين، كان وسيبقى، ولا سيادة فيه إلا لشعبنا الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الاحتلال لن يفلح وقطعان مستوطنيه وجماعاته المتطرّفة في فرض واقع جديد على أرضه المباركة بالقوّة والإرهاب، وسيتصدّى أهلنا في القدس، وأبناء شعبنا الفلسطيني عامّة لهذه المخططات بكلّ قوّة وبسالة، ولن نسمح بها مهما كان الثمن.

المصدر / فلسطين أون لاين