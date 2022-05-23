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الاحتلال يعتقل شقيق الشهيد رعد حازم في نابلس

23 مايو 2022 . الساعة 21:44 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الشاب همام حازم شقيق الشهيد رعد حازم منفذ عملية "تل أبيب" التي أوقعت 15 مستوطناً بين قتيل وجريح.

وقالت مصادر محلية:" إن قوة خاصة للاحتلال اعتقلت همام فتحي حازم شقيق الشهيد رعد حازم أثناء تواجده في محيط مدينة نابلس، واقتادته إلى جهة مجهولة".

ويرفض أفراد عائلة الشهيد حازم تسليم أنفسهم لقوات الاحتلال، التي تطاردهم منفذ تنفيذ عملية تل أبيب، وعقب والد الشهيد رعد على ضابط الاحتلال خلال اتصال هاتفي قائلاً: "إذا كُنتم تريدونني، تعالوا إلى المخيم لأخذي".

واستشهد رعد في الثامن من إبريل الماضي في مدينة يافا برصاص قوات الاحتلال، بعد ساعات قليلة من تنفيذه عملية فدائية وسط تل أبيب مساء السابع من إبريل.

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#عملية تل أبيب #الشهيد رعد حازم

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