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جنود الاحتلال يعتدون على فتاة ويوقفون طفلين بالخليل

23 مايو 2022 . الساعة 20:31 بتوقيت القدس
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أظهر مقطعان فيديو متداولان على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتداء مجندات في جيش الاحتلال الإسرائيلي على فتاة فلسطينية، وتوقيف جنود آخرين لطفلين، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الصحفي عامر الشلودي، لوكالة الأناضول، إنه وثق لحظة اعتداء الجنود على فتاة في شارع السهلة، قرب المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من المدينة.

وأضاف أن مجندات اعتديْن على الفتاة بالأيدي ثم جرى اقتيادها وإبعادها عن محيط المسجد الإبراهيمي.

وأضاف أن جنود الاحتلال حاولوا التحقيق مع الفتاة، لكنهم تراجعوا بعد ما تبين أنها تحمل جواز سفر أمريكي.

بدوره، قال الناشط المحلي عماد أبو شمسية للأناضول، إن الاعتداء على الفتاة كان بذريعة تواجدها في منطقة مخصصة للمستوطنين ويمنع وجود الفلسطينيين فيها.

من جهته، قال الناشط رائد أبو ارميلة للأناضول، إن جيش الاحتلال اعتقل صباح الإثنين، مدرسا واثنين من طلبة إحدى المدارس في البلدة القديمة من الخليل.

وأضاف أنه وثق بالفيديو لحظة اقتياد عدد من الجنود المسلحين طفلين في عمر 9 سنوات و12 سنة إلى نقطة عسكرية قرب المسجد الإبراهيمي، وتوقيفهما بعض الوقت، قبل إطلاق سراحهما.

المصدر / الأناضول
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#جيش الاحتلال #الخليل

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