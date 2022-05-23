الصحة: قيود الاحتلال تهدد حياة مرضى الأورام بغزة

أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، أن مرضى الأورام في قطاع غزة يعيشون واقعا صحيا مريرا وصعبا، لافتاً أنهم محاصرين بأزمات صعبة ومعقدة باعدت بينهم وبين حقوقهم العلاجية.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم الإثنين، "أن القيود التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المرضى عبر حاجز بيت حانون، تهدد حياة العشرات من مرضى الاورام المحولين الى مستشفيات الضفة والداخل المحتل".

وأكد أبو سلمية، أن أكثر من 35 % من مرضى الأورام لازالوا ينتظرون سماح الاحتلال لهم بمغادرة قطاع غزة منذ أشهر طويلة.

وشدد أن تأخر حصول مرضى الأورام على علاجهم في الوقت المناسب عرض الكثير منهم لمضاعفات صحية خطيرة أفقدتهم حياتهم.

وطالب أبو سلمية الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال لوقف اجراءاته اللاأخلاقية وغير الانسانية بحق مرضى الأورام.

المصدر / فلسطين أون لاين