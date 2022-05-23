باحث مقدسي: الاحتلال متخبط وشعبنا سيُفشل مخططات تهويد الأقصى

أكد الباحث في شؤون القدس تيسير سليمان، أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من التخبط، ويحاول فرض سياسة الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك.

وشدد سليمان، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن شعبنا سيتصدى لمخططات الاحتلال بحق القدس والمسجد الأقصى وسيفشلها، مشيرا إلى أن العمليات البطولية الأخيرة رد طبيعي على انتهاكات الاحتلال في الأقصى والقدس.

وتابع: "مطلوب أخذ تهديدات الاحتلال بهدم قبة الصخرة على مخمل الجد"، مضيفا أن شعبنا الفلسطيني سيواصل الدفاع عن حقوقه، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه بحق شعبنا.

ورأى سليمان أن الاحتلال يدرك أن المقاومة لن تقبل الاعتداء على المسجد الأقصى وأهلنا بالقدس، منوها إلى أن المقاومة كسرت هيبة الاحتلال خلال معركة سيف القدس العام الماضي.

وكانت حركة حماس قد أكدت أن قرار محكمة صلح الاحتلال السَّماح للمستوطنين بممارسة طقوسهم التلمودية، خلال اقتحاماتهم المستفزّة لباحات المسجد الأقصى، لعبٌ بالنار، وتجاوزٌ لكلّ الخطوط الحمر، وتصعيدٌ خطيرٌ يتحمّل قادة الاحتلال تداعياته التي ستكون وبالاً عليهم، وعلى حكومتهم وعلى قطعان مستوطنيهم، وسترتدّ عليهم جميعاً بمزيد من المقاومة والتصدّي، حتّى كبح جماح مخططاتهم التهويدية.

وشددت حماس في تصريح على أنَّ كلَّ شبرٍ من المسجد الأقصى المبارك هو حقٌّ خالصٌ للمسلمين، كان وسيبقى، ولا سيادة فيه إلا لشعبنا الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الاحتلال لن يفلح وقطعان مستوطنيه وجماعاته المتطرّفة في فرض واقع جديد على أرضه المباركة بالقوّة والإرهاب، وسيتصدّى أهلنا في القدس، وأبناء شعبنا الفلسطيني عامّة لهذه المخططات بكلّ قوّة وبسالة، ولن نسمح بها مهما كان الثمن.

المصدر / فلسطين أون لاين