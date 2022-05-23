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وقفةً طلابية في جامعة "بن غوريون" إحياءً لذكرى النّكبة

23 مايو 2022 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة الطلابية لإحياء ذكرى النكبة

نظم الطلاب الفلسطينيون في جامعة "بن غوريون" بمدينة بئر السبع المحتلة، اليوم الإثنين، وقفةً احتجاجيّة في الذكرى الـ 74 لنكبة الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون بالوقفة علم فلسطين ولافتات للتذكير بالنكبة، ورددوا هتافات حول الحق الفلسطيني بالأرض، والتأكيد على العودة للأرض.

وتخلل الوقفة محاولات تخريبيّة واستفزازيّة من قبل طلاب من اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وأحيت بلدات فلسطينية في الداخل المحتل وجامعات وكليات وجهات فلسطينيّة أخرى، فعاليات لإحياء الذكرى الـ 74 للنكبة، منظمةً وقفات أخرى منددة بجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد جيش الاحتلال في مخيم جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الداخل المحتل #النكبة الفلسطينية

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