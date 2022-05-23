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الأمم المتحدة: عدد نازحي العالم تجاوز 100 مليون لأول مرة

23 مايو 2022 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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الحرب في أوكرانيا ودول أخرى ضاعفت أعداد النازحين بالعالم (صورة أرشيفية)

أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد النازحين حول العالم تجاوز لأول مرة عتبة 100 مليون، وذلك بفعل الحرب الروسية الأوكرانية والنزاعات المتواصلة في مناطق أخرى.

وفي بيان صادر عنه، اليوم الإثنين، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن عدد النازحين كان قد بلغ قرابة 90 مليون شخص بحلول نهاية 2021.

وأضاف أن الصراعات والنزاعات المتواصلة خلال الأشهر الأخيرة لدى كلّ من إثيوبيا وبوركينا فاسو وميانمار ونيجيريا وأفغانستان والكونغو الديمقراطية وأوكرانيا، زاد عدد النازحين حول العالم.

وأوضح غراندي أنه ولأول مرة تجاوز إجمالي عدد النازحين حول العالم عتبة 100 مليون شخص، واصفاً هذا الرقم بـ "الكبير جداً والمثير للقلق".

ودعا المسؤول الأممي العالم إلى تحمل المسؤولية إزاء هذا المشهد، والتوقف عن الممارسات التي تؤدي إلى نزوح البشر من أماكنها.

المصدر / الأناضول
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#الأمم المتحدة #أوكرانيا

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