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أمير قطر: أبو عاقلة قُتلت وحُرمت من جنازة تصون كرامة الموتى

23 مايو 2022 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
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قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، إن الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة "قُتلت في فلسطين، وحُرمت من جنازة تصون كرامة الموتى".

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته بمنتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، المستمر حتى 26 مايو/أيار الجاري، في سويسرا، بمشاركة شخصيات سياسية واقتصادية عالمية.

وأفاد أمير قطر: "فلسطين ظلت جرحا مفتوحا منذ إنشاء الأمم المتحدة"، مردفا أن الصحفية أبو عاقلة "قتلت في فلسطين وحرمت من جنازة تصون كرامة الموتى".

وأضاف: "مقتل شيرين لا يقل رعبا عن مقتل الصحفيين السبعة في أوكرانيا والثمانية عشر في فلسطين منذ عام 2000".

وأردف: "ينبغي ألا نتسامح مع هذا الكم من العدوان والمعايير المزدوجة بشأن قيمة الإنسان على أساس الانتماء".

وفي 11 مايو الجاري، قُتلت أبو عاقلة (51 عاما) جراء إصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / الأناضول
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#أمير قطر #الاحتلال الإسرائيلي #شيرين أبو عاقلة

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