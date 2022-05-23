محاكمة أول جندي روسي في أوكرانيا بالسجن مدى الحياة

قضت محكمة أوكرانية بالسجن مدى الحياة على الجندي الروسي فاديم شيشيمارين، لارتكابه "جريمة حرب وقتل للبشر"، في أول محاكمة لجندي روسي منذ بدء الحرب أواخر فبراير/ شباط.

وأشار قرار المحكمة الأوكرانية، اليوم الإثنين، إلى تورط الجندي الروسي (21 عاماً) بقتل مدني في منطقة "سومي" الأوكرانية، بعد أيام من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكدت المحكمة صحة التهم الموجهة إلى الجندي الروسي، مصنفة فعله ضمن "جرائم الحرب".

وفي 24 فبراير، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.

المصدر / الأناضول