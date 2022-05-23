اشتهر بدفاعه عن المسجد الأقصى.. وفاة الداعية الكويتي أحمد القطان

توفي الداعية الكويتي المعروف الشيخ أحمد القطان (76 عاما)، اليوم الإثنين، والمعروف بـ"خطيب منبر الدفاع عن المسجد الأقصى"، إثر وعكة صحية ألمت به.

وعُرف عن الشيخ القطان، أنه كان من أبرز خطباء المنابر في الثمانينات وأول التسعينات، مدافعا عن المسجد الأقصى المبارك.

وانتشرت مع انطلاق انتفاضة الحجارة في العام 1987 خطبه الداعمة للشعب الفلسطيني وللمسجد الأقصى على نطاق واسع.

وولد القطان عام 1946، ونشأ في مدينة الكويت، ودرس التربية الإسلامية، حتى تخرج في معهد المعلمين عام 1969.

ونعى المئات من النشطاء والسياسيين والبرلمانين على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت ودول الخليج الشيخ القطان.

وأعرب هؤلاء في تغريدات ومنشورات على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" وغيرها، عن حزنهم وصدمتهم لفقدانه باعتباره أحد أشهر الدعاة إلى الدين الإسلامي والمدافعين عن المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / وكالات