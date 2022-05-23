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ليفربول يضمُّ نجم الدرجة الثانية "كارفاليو"

23 مايو 2022 . الساعة 14:57 بتوقيت القدس
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البرتغالي فابيو كارفاليو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الإثنين، توصُّله لاتفاق من أجل ضمّ البرتغالي فابيو كارفاليو جناح فولهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في أولى صفقاته للموسم الجديد.

وذكرت تقارير بريطانية أنّ وصيف الدوري دفع 5 ملايين جنيه إسترليني إلى جانب بعض الإضافات، للحصول على اللاعب البالغ عمره 19 عامًا، بعدما فشل في ضمّه في الميركاتو الشتوي.

وأحرز كارفاليو، الذي يشغل أيضًا مركز الوسط المهاجم، 10 أهداف، ومرّر 8 كرات حاسمة ليساعدَ فولهام على حصد لقب دوري الدرجة الثانية والعودة إلى دوري الأضواء.

وقال ليفربول في بيان: "يستطيع نادي ليفربول التأكيد على أنّ أنفابيو كارفاليو سينضم للنادي هذا الصيف. سيستكمل المهاجم البالغ عمره 19 عامًا إجراءات الانتقال في أول يوليو".

وسبق للشاب كارفاليو تمثيل منتخب إنجلترا للشباب، لكنه يلعب حاليًّا مع منتخب البرتغال تحت 21 عامًا.

وأنهى ليفربول الدوري الممتاز في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل.

وأحرز ليفربول هذا الموسم لقبَي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

المصدر / وكالات
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#الدوري الإنجليزي #ليفربول #كارفاليو

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