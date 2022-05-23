أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 30 ألف جندي منذ بدء الحرب

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن روسيا خسرت 29 ألف و200 جندي منذ بداية الهجوم العسكري الذي شنته موسكو على أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وأضافت الهيئة في بيان الإثنين، أن الساعات الـ 24 الأخيرة شهدت مقتل 150 جندي روسياً، وتدمير 8 دبابات و25 مدرعة.

وقال البيان إن الجيش الأوكراني دمر 204 مقاتلات روسية و170 مروحية و1293 دبابة 3166 عربة مدرعة و604 مدفعا و201 قاذفة صواريخ و93 منظومة دفاع جوي، منذ فبراير.

وأفاد أن الجيش الروسي خسر أيضا 2206 سيارة عسكرية و13 سفينة وقاربا و476 طائرة مسيرة، منذ بدء الهجوم قبل ثلاثة أشهر.

وفي 24 فبراير، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.

المصدر / وكالات