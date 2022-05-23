الاحتلال يهدم منزلين و3 غرف زراعية بأريحا وسلفيت

هدمت قوات الاحتلال منزلين في مدينة أريحا وثلاث غرف زراعية في محافظة سلفيت، وأخطرت بهدم ثلاثة منازل وغرفة زراعية في يطا بمحافظة الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال هدم اليوم الإثنين منزلين قيد الانشاء في قرية الديوك بمحافظة اريحا يعودان لمواطنين من القدس، تبلغ مساحة كل منهما حوالي 140 مترا مربعا، وذلك بحجة عدم الترخيص.

ووفق المصادر ذاتها هدمت قوات الاحتلال 3 غرف زراعية في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمواطنين: نافز أيوب، واياد الراتب، ومحمد حبوب.

وذكرت أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الذين حاولوا الوصول لأراضيهم، ومن ثم باشروا بالهدم.

وفي محافظة الخليل، اخطرت قوات الاحتلال بهدم ثلاثة منازل، وغرفة زراعية في قرية الجوايا، ومنطقة عين البيضا، شرق يطا.

وتعود المنازل المهددة بالهدم للمواطنين: عمر دعسان النواجعة، وعلاء محمد عوض النواجعة، وزيدان محمد عويص النواجعة.

أما الغرفة الزراعية التي أخطر الاحتلال بهدمها أيضا فتعود للمواطن غسان ظاهر ابو طبيخ.



















المصدر / فلسطين أون لاين