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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

23 مايو 2022 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، وسط محاولات لأداء طقوس دينية يهودية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، في تصريح مكتوب: إنّ "96 متطرفًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح الإثنين".

وحاول عشرات المستوطنين، أداء صلوات خلال اقتحام الأقصى، بعد ساعات من قرار لمحكمة الاحتلال، والتي تقضي: "السماح بقراءة صلوات والانحاء والسجود داخل المسجد".

واحتجزت شرطة الاحتلال مستوطنًا خلال أداء طقوسه وانبطاحه أرضًا، كما أخرجت بعض الذين اقتحموا الأقصى بملابس الصلاة.

وجاء ذلك، إثر دعوة جماعات الهيكل المزعوم، "بتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد اليوم، وتطبيق قرار السماح بالصلاة".

وفرضت شرطة الاحتلال صباح اليوم، قيودًا على المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الأحد، أنّ ما يسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية، "سمحت بأداء طقوسٍ تلمودية في ساحات المسجد الأقصى المبارك وبصوت مرتفع".

يُذكر أنّ عمليات الاقتحام اليومية للأقصى، تهدف إلى تكريس واقع جديد داخل المسجد، بالتقسيم "الزماني" من خلال الاقتحام اليومي على فترتين صباحية ومسائية، و"المكاني" باستهداف المنطقة الشرقية من المصلى المرواني وحتى مصلى باب الرحمة، وِفق مسؤولين في "أوقاف القدس".

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تُسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تُنفَّذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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