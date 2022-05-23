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خلال عملية الهدم

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

23 مايو 2022 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين قيد الإنشاء، في قرية الديوك التحتا، بمحافظة أريحا والأغوار بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات معززة من جيش الاحتلال ومخابراته برفقة 3 جرافات، هدمت منزلين متجاورين قيد الإنشاء يعودان لمقدسيين، في منطقة سطيح من قرية الديوك التحتا".

وتبلغ مساحة كل منهما حوالي 140 مترا مربعا، وجرى هدمها بزعم عدم الحصول على الترخيص.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عمليات الهدم وإخطارات وقف البناء من قبل الاحتلال تواصلت في الآونة الأخيرة في المنطقة، خاصة في قرية الديوك التحتا، لتهجير سكان المنطقة منها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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