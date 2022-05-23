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الاحتلال يعلن حالة التأهب في ممثلياته حول العالم

23 مايو 2022 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، حالة التأهب في سفاراتها، وممثلياتها حول العالم، تحسبا لما أسمته "محاولة إيران" الثأر لمقتل العقيد "صياد خدائي"، في طهران، الأحد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن "(إسرائيل) تأخذ بالحسبان إمكانية حدوث رد ايراني، على اغتيال العقيد صياد خدائي، في طهران عصر أمس، المنسوب إليها".

وأضافت: "تستمر حالة التأهب في ممثليات دولة الاحتلال، في أنحاء العالم".

ولم تُعلن سلطات الاحتلال رسميا، مسؤوليتها عن اغتيال خدائي، العقيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ولكنّ هيئة البث الإسرائيلية قالت إن خدائي كان مسؤولا عن "محاولات اعتداء كثيرة استهدفت اسرائيليين"، في بعض دول العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إسرائيل #الاحتلال #إيران #ممثليات #صياد خدائي

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