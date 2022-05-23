كلوب: ضياع لقب الدوري يُحفّز ليفربول أكثرَ أمام ريال مدريد

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إنّ فقدان لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في اليوم الأخير بالموسم يمنح فريقه حافزًا إضافيًّا قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

حوّل ليفربول تأخره إلى فوز 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز بملعب أنفيلد أمس الأحد، لكنّ مانشستر سيتي انتفض أيضًا ليقلب تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على أستون فيلا ليحتفظ بلقب الدوري.

ويطمح ليفربول، الذي فاز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، لإضافة لقب سابع لسجلّه في دوري الأبطال عند مواجهة ريال مدريد يوم السبت.

وأبلغ كلوب الصحفيين "هذا الموسم مذهل للغاية ولن ينتهي اليوم، ومن الواضح أنه سينتهي الأسبوع المقبل، أمامنا خمسة أيام للاستعداد للنهائي وهذا ما سنفعله".

وقدّم المدرب الألماني التهنئة لسيتي ومدربه بيب غوارديولا للتتويج باللقب للمرة الرابعة في خمس سنوات.

وتابع "أنا فخور لكنني مُحبَط بالطبع، توجد سيناريوهات أسوأ، إذا كنت متقدمًا بنقطة ولم تستغل ذلك فهذا يبدو أسوأ، أهنئ مانشستر سيتي وغوارديولا وجميع أفراد الطاقم واللاعبين والنادي بأكمله، كان فريقنا قريبًا لكن ليس بالقدر الكافي".

ويلتقي ليفربول مع بطل إسبانيا في باريس في تكرار لنهائي دوري الأبطال 2018 في كييف حين فاز الريال 3-1.

المصدر / وكالات