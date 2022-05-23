مؤسسات: أبريل يشهد أعلى نسبة اعتقال منذ مطلع العام الجاري

قالت مؤسسات فلسطينية، الإثنين، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، نحو 1228 فلسطينيًّا، بينهم 165 قاصرًا و11 سيدة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر، الإثنين، عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة-القدس.

وأفادت المؤسّسات الخاصة بشؤون الأسرى، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي شنّت حملة اعتقالات واسعة خلال الشهر الماضي، وهي أعلى نسبة اعتقال منذ مطلع العام الجاري.

وأشار البيان إلى أنّ أعلى نسبة اعتقال شهدتها مدينة القدس، حيث سجل793 حالة اعتقال، من بينها 139 قاصرًا.

وبحسب البيان، فقد أصدرت سلطات الاحتلال 154 قرارًا بالاعتقال الإداري (دون تهمة)، بينها 68 أمرًا جديدًا، و86 أمرًا بتمديد الاعتقال.

ولفتت إلى أنّ عمليات الاعتقال رافقها "انتهاكات جسيمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وكذلك بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وبيّنت المؤسسات أنّ "السلطات الإسرائيلية أطلقت النار على المعتقلين، بالإضافة إلى استخدامها سياسة العقاب الجماعي التي طالت غالبية عائلاتهم من خلال عمليات التخريب والتدمير للمنازل، واستخدام الكلاب البوليسية وغيرها من الأساليب".

وذكر البيان أنّ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ حتى نهاية أبريل الماضي، نحو 4700، منهم 32 سيدة، و170 قاصرًا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 600.

المصدر / فلسطين أون لاين