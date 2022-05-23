فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حصيلة.. 1228 أسير بينهم 165 طفلاً و11 إمرأة في نيسان الماضي

عكرمة صبري: مسيرة الأعلام في القدس محاولة من الاحتلال لترميم فشله

كلمة شيرين سبقت رصاصة الاحتلال

غزة: اعتصام لأهالي الأسرى ضمن حملة استرداد جثامين الشهداء

مؤسسات: إبريل يشهد أعلى نسبة اعتقال منذ مطلع العام الجاري

في غزة.. ثلاثة توائم يُبصرون النور في سيارة إسعاف

المرور بغزة: إصابتان في 5 حوادث سيرٍ خلال الـ24 ساعة

"سرحان": وعودٌ قطريةٌ لبناء أول برج سكني مُدمّر بعدوان 2021

الأمم المتحدة: عدد النازحين في العالم ازداد عن 100 مليون

الأب "مسلّم" يؤكد ضرورة عدم السماح للمستوطنين بدخول "الأقصى"

إعلان فيسبوك داخلي

الأب "مسلّم" يؤكد ضرورة عدم السماح للمستوطنين بدخول "الأقصى"

23 مايو 2022 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
...
الأب مانويل مسلم

دعا عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، الأب مانويل مسلم، لعصيان مدني في القدس المحتلة، المقبل لحماية المسجد الأقصى المبارك من مخططات الاقتحام التي ينوي المستوطنون تنفيذها.

وقال مسلم في بيان له، الإثنين:" أيها الفلسطينيون أغلقوا القدس بأجسادكم، وليصعد إليها مليون فلسطيني، وليجلس الشعب في الساحات والطرق والأبواب ولا تتركوا مكاناً تدخل منه نملة صهيونية إلى القدس".

وشدد مسلم على ضرورة عدم السماح للمستوطنين بدخول المسجد الأقصى، وتدنيس الأرض المقدسة.

وختم بالقول: " يوم القدس يوم الوطن وشعبه، ولتكن الدماء فداءً لأرض القدس التي إن بقيت بقينا وإن فنيت فنينا".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#الأقصى #مستوطنين #مانويل مسلم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة