الأب "مسلّم" يؤكد ضرورة عدم السماح للمستوطنين بدخول "الأقصى"

دعا عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، الأب مانويل مسلم، لعصيان مدني في القدس المحتلة، المقبل لحماية المسجد الأقصى المبارك من مخططات الاقتحام التي ينوي المستوطنون تنفيذها.

وقال مسلم في بيان له، الإثنين:" أيها الفلسطينيون أغلقوا القدس بأجسادكم، وليصعد إليها مليون فلسطيني، وليجلس الشعب في الساحات والطرق والأبواب ولا تتركوا مكاناً تدخل منه نملة صهيونية إلى القدس".

وشدد مسلم على ضرورة عدم السماح للمستوطنين بدخول المسجد الأقصى، وتدنيس الأرض المقدسة.

وختم بالقول: " يوم القدس يوم الوطن وشعبه، ولتكن الدماء فداءً لأرض القدس التي إن بقيت بقينا وإن فنيت فنينا".

المصدر / فلسطين أون لاين